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Türkiye bir haftada 4 mevsimi yaşayacak. Bahar havası sona erecek, soğuk ve yağış tüm yurdu etkisi altına alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının bugün, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile zamanla İç Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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SICAKLIKTA ANİ DÜŞÜŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yurt genelinde sıcaklıklar 10-15 derece azalacak.

ANKARA'DA SICAKLIK EKSİ 4'E DÜŞECEK

Haftanın ilk gününde Marmara ve Karadeniz'de başlayacak yağışlar; hafta içinde tüm Türkiye'ye yayılacak.

Yağış ve soğuk hava, termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde değerleri gösterdiği İstanbul, Ankara ve İzmir'de de etkili olacak.

Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının Ankara'da -4, İstanbul'da 2, İzmir'de 3, Konya'da -3, Antalya'da 6, Bolu'da -4, Samsun'da 3, Trabzon'da 3, Erzurum'da -4, Diyarbakır'da 3 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın, ülke genelinde 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Yağışların batı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27