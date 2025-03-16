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Son dakika: İstanbul'da bir haftada 2 mevsim! Tarih belli oldu | Meteoroloji'den il il hava durumu raporu... Kar ve şiddetli sağanak geliyor | Hava birden soğuyacak

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#Hava Durumu#İstanbul#Soğuk Hava
Son dakika: İstanbulda bir haftada 2 mevsim Tarih belli oldu | Meteorolojiden il il hava durumu raporu... Kar ve şiddetli sağanak geliyor | Hava birden soğuyacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 11:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için beklenen hava durumu raporunu paylaştı. Tüm yurtta etkili olan bahar havasına yeni haftada veda edilecek. Yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkisini gösterecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar 10-15 derece azalacak, sağanak ve kar yağışı etkili olacak.

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Türkiye bir haftada 4 mevsimi yaşayacak. Bahar havası sona erecek, soğuk ve yağış tüm yurdu etkisi altına alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının bugün, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile zamanla İç Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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SICAKLIKTA ANİ DÜŞÜŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yurt genelinde sıcaklıklar 10-15 derece azalacak.

ANKARA'DA SICAKLIK EKSİ 4'E DÜŞECEK

Haftanın ilk gününde Marmara ve Karadeniz'de başlayacak yağışlar; hafta içinde tüm Türkiye'ye yayılacak.

Yağış ve soğuk hava, termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde değerleri gösterdiği İstanbul, Ankara ve İzmir'de de etkili olacak.

Son dakika: İstanbulda bir haftada 2 mevsim Tarih belli oldu | Meteorolojiden il il hava durumu raporu... Kar ve şiddetli sağanak geliyor | Hava birden soğuyacak

Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının Ankara'da -4, İstanbul'da 2, İzmir'de 3, Konya'da -3, Antalya'da 6, Bolu'da -4, Samsun'da 3, Trabzon'da 3, Erzurum'da -4, Diyarbakır'da 3 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın, ülke genelinde 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Yağışların batı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: İstanbulda bir haftada 2 mevsim Tarih belli oldu | Meteorolojiden il il hava durumu raporu... Kar ve şiddetli sağanak geliyor | Hava birden soğuyacak

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Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu 24
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27

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#Hava Durumu#İstanbul#Soğuk Hava

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