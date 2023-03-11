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Son dakika... HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu duyurdu: 2023 seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğiz

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#HÜDA-PAR#Cumhur İttifakı#Cumhurbaşkanı
Son dakika... HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu duyurdu: 2023 seçimlerinde Erdoğanı destekleyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 15:35

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bu sabah toplantı yaptıklarını ve gündemlerinde 2 madde olduğunu söyleyerek, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" dedi.

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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sabah saatlerinde yaptıkları toplantının ardından partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Yapıcıoğlu, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını kamuoyuyla paylaştıklarını belirtip, "Bu sabah toplantıda arkadaşlarımızla bu konuyu konuştuk. Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Bu kararın milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Seçim müziği çalışmaları olduğunu ancak deprem nedeniyle bunu durdurduklarını aktaran Yapıcıoğlu, "İnsanların yasını yaşamaya fırsat bulamadığı bir dönemde, müzikli ve çalgılı seçim propagandası yapmak gibi bir düşüncemiz yok. O konuda bence bütün partiler benzer kararlar almalı. Özellikle de deprem bölgelerinde, enkazların üzerinde siyaset propagandası yapılmamalıdır. 6'lı masanın bazı bileşenleriyle görüşmelerimiz var. Daha önce görüşüyorduk. Onlar 6'lı masaya gittikten sonra da görüşmelerimiz devam etti. O ittifaka dahil olma konusunda bize herhangi bir teklif gelmedi" dedi.

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#HÜDA-PAR#Cumhur İttifakı#Cumhurbaşkanı

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