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Son dakika: Hüda Kaya, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı

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#Hüda Kaya#Kobani#HDP
Son dakika: Hüda Kaya, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 19:06

Kobani olaylarına yönelik 108 sanığın yargılandığı dava kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 27’nci Dönem HDP Milletvekili Hüda Kaya, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca; 6-7-8 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan ’Kobani’ olaylarında sokağa çıkma çağrısı yapan şüphelilere yönelik soruşturma sonunda 108 sanık hakkında mahkemece dava açıldı. PKK/KCK silahlı terör örgütüne müzahir kitle tarafından silahlı, el yapımı patlayıcı, molotoflu, havai fişekli, taşlı ve sopalı saldırılar sonucunda, ölüm ve şiddet olaylarının yaşanmasına neden oldukları iddia edilen sanıkların yargılandığı Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesince, olayların yaşandığı tarihte HDP MYK üyesi olan, 27’nci dönem milletvekili Hüda Kaya, hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yargılanan 108 sanıkla birlikte, şiddet olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiğine dair deliller elde edilen ve hakkında ’Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan yakalama emri bulunan Kaya, İstanbul Havalimanı’nda yurt dışına çıkış yapmak isterken gözaltına alındı. Hüda Kaya, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken, sorgu işlemleri sürüyor.

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#Hüda Kaya#Kobani#HDP

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