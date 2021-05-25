Son dakika... HSK'dan yaz kararnamesi: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

CNN Türk muhabiri Serhat Dal, HSK'nın yaz kararnamesine ilişkin son gelişmeleri aktardı:

2582'si adli yargıda, 488'i de idari yargıda olmak üzere toplamda 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Değişen başsavcılıklardan biri Afyon ve Diyarbakır arasında oldu.

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