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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... HSK'dan yaz kararnamesi: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
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Haber Giriş: 25.05.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

Son dakika... HSK'dan yaz kararnamesi: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

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Son dakika haberine göre 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti... Afyonkarahisar Başsavcısı Mustafa Çelenk, Diyarbakır Başsavcılığı'na atandı.

CNN Türk muhabiri Serhat Dal, HSK'nın yaz kararnamesine ilişkin son gelişmeleri aktardı:

2582'si adli yargıda, 488'i de idari yargıda olmak üzere toplamda 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Değişen başsavcılıklardan biri Afyon ve Diyarbakır arasında oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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