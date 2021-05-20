Son dakika... HSK seçiminde uzlaşı sağlandı! Bakan Gül'den açıklama

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 7 Haziran’da görev süresi sona erecek 7 üyesinin seçimi için partiler arasında uzlaşı sağlandı.

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram şu bilgileri paylaştı:

HSK üye seçiminde ittifaklar arasında uzlaşı sağlandığını söyleyebiliriz. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin belirlenmesine dair süreçte önemli bir gelişmenin olduğunu söylemek de mümkün.

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon öncesi Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın büyük ölçüde uzlaşmaya vardığını söylemek mümkün. Buna göre de Meclis’in belirleyeceği 7 HSK üyesinden 3’ü Millet İttifakı’ndan, 4’ü de Cumhur İttifakı’nın önereceği üyeler arasından seçilecek.

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