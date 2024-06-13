Son dakika... HSK kararnamesi yayımlandı: 4 bin 9 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) adli ve idari yargı 2024 yılı ana kararnamesini açıkladı. Adli yargıdan 4 bin 9 hakim ve savcının görev yeri değişikliği talebi karara bağlandı.

BAKAN YILMAZ TUNÇ: ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Adelet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı paylaşımda, "Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak. Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum. Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.