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Son dakika... HSK kararnamesi yayımlandı: 4 bin 9 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Güncelleme Tarihi:

#HSK#Görev Yeri#Kararname
Son dakika... HSK kararnamesi yayımlandı: 4 bin 9 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 21:30

Son dakika haberine göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu adli ve idari yargı 2024 yılı ana kararnamesini açıkladı. Adli yargıdan 4 bin 9 hakim ve savcının görev yeri değişikliği talebi karara bağlandı.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) adli ve idari yargı 2024 yılı ana kararnamesini açıkladı. Adli yargıdan 4 bin 9 hakim ve savcının görev yeri değişikliği talebi karara bağlandı. 

BAKAN YILMAZ TUNÇ: ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Adelet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı paylaşımda, "Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak. Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum. Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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#HSK#Görev Yeri#Kararname

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