Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar: 9 sanığa müebbet hapis

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in,19 Ocak 2007'te Ogün Samast tarafından Şişli'deki gazete binası önünde öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 14 sanık yönünden bozduğu davanın karar duruşması, bugün Çağlayan'daki İsanbul Adalet Sarayı'nda görüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Demirkale jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları da mahkemede hazır bulundu. Bugün görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti 9 kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı.

'HRANT DİNK BU VATANIN BİR EVLADI'

Mahkemede savunma yapan, dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli astsubay Muharrem Demirkale, "Buraya Hrant Dink'in ailesi için gelmek istedim. Ailesine olan saygımdan gelip huzurunuzda konuşmak istedim. Her milletin, her ırkın faşisti varsa Türk'ün de faşisti var, Ermeni'nin de faşisti var ama Hrant Dink böyle bir insan değil, bunu bütün kalbimle söylüyorum. Bana 'Alt tarafı bir Ermeni ölmüş' diyorlar ama Hrant Dink bu vatanın bir evladı. Ermeni düşmanlığı yapanlar keşke Ermenilerin Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında savaştığını bilseler. Ben asla bir örgüt üyesi olmadığım gibi örgütlerle de savaştım" dedi. Son sözü sorulan tutuklu sanık Muharrem Demirkale, “Kalbe ağır gelen her şeyi bize yaşattınız, yaşattığınız ne varsa siz de yaşarsınız" dedi. Son sözü sorulan tutuklu sanık Veysel Şahin, “Toz zerresi kadar bu cinayete katkım olmamıştır. Ne adam öldürmekle ne anayasal düzeni ihlalle ilgili alakam yoktur. Ben görevimi yaptım, hiçbir şeyi gizlemedim, saklamadım" dedi.

KARAR VERİLDİ: 9 SANIĞA MÜEBBET

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Onur Karakaya, Mehmet Ayhan ve Bekir Yokuş hakkında hükümle birlikte tutuklama kararı çıkarılmasına karar verirken, sanıklar Ali Öz ve Okan Şimşek hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından müebbet ve 25 yıl hapis cezası verdi. Aynı suçlardan sanık Bekir Yokuş'a müebbet ve 10 yıl hapis cezasına hükmedildi. Sanıklar Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Hasan Durmuşoğlu hakkında 'Anayasayı ihlal' ve 'Kasten adam öldürme' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık Muammer Demirkale hakkında 'Anayasayı ihlal' suçundan açılan davanın reddine, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ise müebbet hapis cezasına hükmedildi. Sanık Osman Gülbel hakkında 'Anayasayı ihlal' ve 'Kasten adam öldürme' suçlarından müebbet ve 16 yıl 8 ay, sanık Gazi Günay hakkında ise aynı suçlardan müebbet ve 25 yıl hapis cezasına karar verildi. Sanık Yavuz Karakaya, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardımdan' 12 yıl 6 ay, sanık Veysel Şahin ise 'İhmali davranışla adam öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Firari sanık Faruk Sarı'nın dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.

MÜTALAADAN

Mütalaada, sanıklar Veysal Şahin, Ali Öz, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Anayasa'yı ihlal' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Bekir Yokuş hakkında, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'Anayasa'yı ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanık Muharrem Demirkale hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Anayasa'yı ihlal' suçundan ise davanın reddine karar verilmesi talep edildi. Sanık Yavuz Karakaya hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, 'Anayasa'yı ihlal' suçu yönünden ise davanın reddine karar verilmesi istendi. Mütalaada, sanıklar Mehmet Ali Özkılınç, Şükrü Yıldız, Volkan Şahin'in ise mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmesi, firari sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, 2007'de uzman çavuş olarak görev yapan sanık Veysal Şahin, albay olarak görev yapan Ali Öz, astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapan Gazi Günay, müdür yardımcısı olarak görev yapan Hasan Durmuşoğlu, polis memuru olarak görev yapan Mehmet Ayhan, astsubay başçavuş Okan Şimşek, polis memuru Onur Karakaya ve şube müdür yardımcısı Osman Gülbel'in 'tasarlayarak kasten öldürme' ile 'anayasayı ihlal' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının talep edildiği açıklandı. 2007'de uzman çavuş olarak görev yapan Bekir Yokuş'un 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'anayasayı ihlal' suçundan davanın reddine karar verilmesi talep edildi. Astsubay kıdemli Başçavuş Yavuz Karakaya'nın 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanığın 'anayasayı ihlal' suçu yönünden davanın reddine karar verilmesi istendi.