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Son dakika... Hollanda ve Fas'ta çare bulunamadı! Yusuf bebek Türkiye'ye geliyor

#Yusuf Bebek#Hollanda#Fas

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hollanda ve Fas'ta hastalığına çare bulunamayan Yusuf bebeğin Türkiye'ye geldiğini duyurdu. Bakan Koca, Yusuf bebeği taşıyan uçağın bu sabah kalkacağını açıkladı.

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Hastalığına Fas'ta ve Hollanda'da tedavi bulunamayan Yusuf bebeğin annesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek Türkiye'den yardım istedi.

Son dakika... Hollanda ve Fasta çare bulunamadı Yusuf bebek Türkiyeye geliyor

Bakan Koca, Yusuf bebeğin annesinin yardım isteğini geri çevirmeyerek Bakanlığa ait uçağın Hollanda'ya hareket edeceğini açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor" ifadelerini kaydetti.

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#Yusuf Bebek#Hollanda#Fas

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