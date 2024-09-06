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Son dakika... Hindistan uçağına bomba ihbarı! Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Uçak#Bomba İhbarı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 17:21

Hindistan- Almanya seferini yapan Air Vistara Havayolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Bomba imha uzmanları uçakta arama yapıyor. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı.

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Hindistan’ın Mumbai kentinden Almanya’nın Frankfurt kentine gitmek için havalanan UK27 sefer sayılı Air Vistara Havayolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Havalimanın çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı, havalimanı personeli ve vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı, uçaktaki 247 yolcu ve mürettebat tahliye edildi. Uçağa giren bomba imha uzmanları arama yaparken, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de çalışmaları yakından takip etti.

Son dakika... Hindistan uçağına bomba ihbarı Erzurum Havalimanına zorunlu iniş yaptı

ERZURUM HAVA SAHASI UÇUŞA KAPATILDI

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum hava sahasının uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Vali Çiftçi, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Yarım saattir uçak piste indi, tedbirlerimizi almıştık. Uçağın araması tamamlandı. Bagajların araması yapılıyor. Yolcuları Erzurum Havalimanına aldık. Teker teker aramaları yapıldı. Uçak indikten sonra pilotun talebi doğrultusunda yolcularla başladık. Şu anda bir sıkıntı yok. 247 yolcu ve mürettebat. Çalışmalar yolcu sayısı fazla olduğu için uzun sürmesi bekleniyor. Herhangi bir güvenlik riski oluşmasın diye bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz."

Son dakika... Hindistan uçağına bomba ihbarı Erzurum Havalimanına zorunlu iniş yaptı

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#Erzurum#Uçak#Bomba İhbarı

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