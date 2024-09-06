Son dakika... Hindistan uçağına bomba ihbarı! Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

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Hindistan’ın Mumbai kentinden Almanya’nın Frankfurt kentine gitmek için havalanan UK27 sefer sayılı Air Vistara Havayolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Havalimanın çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı, havalimanı personeli ve vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı, uçaktaki 247 yolcu ve mürettebat tahliye edildi. Uçağa giren bomba imha uzmanları arama yaparken, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de çalışmaları yakından takip etti.

ERZURUM HAVA SAHASI UÇUŞA KAPATILDI

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum hava sahasının uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Vali Çiftçi, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Yarım saattir uçak piste indi, tedbirlerimizi almıştık. Uçağın araması tamamlandı. Bagajların araması yapılıyor. Yolcuları Erzurum Havalimanına aldık. Teker teker aramaları yapıldı. Uçak indikten sonra pilotun talebi doğrultusunda yolcularla başladık. Şu anda bir sıkıntı yok. 247 yolcu ve mürettebat. Çalışmalar yolcu sayısı fazla olduğu için uzun sürmesi bekleniyor. Herhangi bir güvenlik riski oluşmasın diye bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz."