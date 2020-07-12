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DHA - İHA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 18:02,Son Güncelleme:

Son dakika... Heybeliada'da orman yangını

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Son dakika... Heybeliada'da orman yangını
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Son dakika haberine göre; İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahale ediliyor. Çıkan yangının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye gidiyor.

Heybeliada'da bir binada yangın çıktı. Yükselen dumanların birçok yerden görüldüğü yangın için çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Heybeliada’daki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi" dedi. Öte yandan Bakan Pakdemirli bölgeye gidiyor.

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