Son dakika... Heybeliada'da orman yangını

Heybeliada'da bir binada yangın çıktı. Yükselen dumanların birçok yerden görüldüğü yangın için çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Heybeliada’daki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi" dedi. Öte yandan Bakan Pakdemirli bölgeye gidiyor.