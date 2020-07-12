Son dakika... Heybeliada'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı! 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz ve 40 personelin daha sevk edildiği aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yangın bölgesine geçeceği belirtildi.

İLK MÜDAHALE 17:36'DA YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Heybeliada'da 17.33 sularında çıkan orman yangınına orman teşkilatının 17.36'da ilk müdahaleyi yaptığını belirtti.



Pakdemirli, Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması ve yerleşim yerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Pakdemirli, "Heybeliada mevkisinde bugün saat 17.33 sularında çıkan orman yangınına orman teşkilatımız 17.36'da ilk müdahaleyi yaptı. Yangınla mücadele için bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, diğer bölgelerimizden de 17 arazöz sevk edildi. Bizler de olay yerine geçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "Adalar İlçemizde bugün saat 17.07’de Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıkmıştır. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edilmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." denildi.



DENİZ ULAŞIMI KAPATILDI



Heybeliada’ya ulaşımı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi ve özel sektöre ait teknelerin adaya girişleri yasaklandı. Şehir Hatları ve özel sektöre ait tekneler sadece Büyükada’ya yolcu taşıyor.



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangın 19.45’de kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Yangınla alakalı 3 gözaltı var. Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam ediyor. 5 hektar civarında hasarla bu yangını atlattık." ifadelerini kullandı.

MSB'DEN HEYBELİADA'DAKİ ORMAN YANGININA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Heybeliada'daki orman yangını nedeniyle İstanbul Valiliği ile koordineli olarak TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi'nin görevlendirildiğini, belediyeye ait yangın söndürme araçlarının bölgeye taşınmasının sağlandığını bildirdi.



MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İstanbul Valiliği ile koordineli olarak Heybeliada'daki yangına müdahale için TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi görevlendirilmiş, belediye yangın araçlarının Heybeliada'ya taşınması sağlanmıştır. Deniz Harp Okulu'na ait 1 itfaiye aracı ve ekibi de bölgede çalışmalara destek sağlamaktadır."