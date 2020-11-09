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İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 15:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... Henüz 17 yaşında ama... Suç makinası tutuklandı!

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BURSA'nın İznik ilçesinde, 3 iş yerinden hırsızlık yapan ve 52 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki S.A., güvenlik kameralarından tespit edilen dövmesinden kimliği saptanarak, yakalandı. Gözaltına alınan S.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İznik ilçesinde, 3 iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından polis ekipleri harekete geçti.

80 litre mazot, 2 akü, 2 cep telefonu ve otomat yıkama ünitesini kırarak, içindeki paraları çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden dövmesi saptanan şüphelinin S.A. olduğu ortaya çıktı.

Son dakika... Henüz 17 yaşında ama... Suç makinası tutuklandı

Polis ekipleri, S.A.'yı evinde yakalayarak, gözaltına aldı. 'Gasp' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan 52 suç kaydı olan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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