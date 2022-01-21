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Son dakika... Hemşire Ömür Erez'in katili Rahmi Uygun adliyeye sevk edildi

#Kartal#Kadın Cinayeti #Ömür Erez

Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kartal'da, aile sağlığı merkezinde meydana gelen vahşi cinayetin şüphelisi Rahmi Uygun, adliyeye sevk edildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını iddia etti. Şüpheli Rahmi Uygun "Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

Arkadaşı Musa T. ile birlikte kiraladıkları otomobille İstanbul'a geldiklerini anlatan Rahmi Uygun "Onunla konuşup paramı almaya çalışacaktım. Ancak yine aramızda tartışma çıktı. Bir anda kendimi kaybettim" dediği belirtildi.

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