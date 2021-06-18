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AA
Haber Giriş: 18.06.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Son dakika... Raportör incelemesini tamamladı! HDP iddianamesi için kabul istemi

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Son dakika... Raportör incelemesini tamamladı! HDP iddianamesi için kabul istemi

Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP ile ilgili ilk incelemesini tamamladı. Raportör, HDP'nin kapatılması iddianamesinin kabulünü talep etti.

Anayasa Mahkemesi raportörü, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davaya ilişkin iddianamenin kabulü yönünde rapor sundu.

Alınan bilgiye göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden gönderdiği HDP'nin kapatılması istemli iddianamede, raportör incelemesini tamamladı.

İade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği tespitini yapan raportör, iddianamenin kabulü yönündeki raporunu heyete sundu.

Heyet, 21 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ilk inceleme sırasında, iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi de ele alacak.

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