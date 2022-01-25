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Son dakika... HDP'lilerin de olduğu 10 milletvekili hakkında 12 dokunulmazlık dosyası TBMM'de

#HDP#Dokunulmazlık#Fezleke
Son dakika... HDPlilerin de olduğu 10 milletvekili hakkında 12 dokunulmazlık dosyası TBMMde

HDP'den 9 olmak üzere 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası daha TBMM Başkanlığı'na ulaştı.

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HDP'den 9, Demokratik Bölgeler Partisi'nden 1 olmak üzere 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e ulaşan milletvekilleri şöyle:
HDP'den Siirt Milletvekili Sıdık Taş, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, Şırnak Milletvekilleri Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz, Mardin Milletvekili Ebrü Günay'a ait 1'er, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile Demokratik Bölgeler Partisi'nden Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e ait 2'şer dosya bulunuyor.

HDP'Lİ SEMRA GÜZEL HAKKINDAKİ YENİ FEZLEKE AYRI DEĞERLENDİRİLECEK

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçundan hazırlanan yeni fezlekenin ayrı değerlendirilmesine karar verildi.

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HDP'li Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörünün finansmanı' suçundan hazırlanan ve dün TBMM'ye ulaşan Fezleke, Anayasa ve Adalet Komisyonu'na havale edildi. Güzel hakkındaki yeni fezleke hukukçular tarafından incelendi. Savcılığın ek dosya olarak hazırladığı fezlekenin 'terörün finansmanı' suçu nedeniyle ayrı bir dosya olarak değerlendirildiği ve Hazırlık Komisyonu'na dahil edilmeyeceği belirtildi.

Hazırlık Komisyonu'nun HDP'li vekil hakkında görüştüğü iki fezlekede de 'terör örgütü üyeliği' suçlamaları yer alıyor. Bu iki dosyaya ilişkin yazılı savunma yapması için 28 Ocak'a, sözlü savunma yapması için de 31 Ocak'a kadar süre verilen Güzel'in şu ana kadar yazılı savunma yapmadığı, sözlü savunma için de bir bildirimde bulunmadığı öğrenildi. Komisyon, Güzel hakkındaki raporunu 31 Ocak'tan sonra hazırlayacak.

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