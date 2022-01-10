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Son dakika: HDP'li vekilin teröristle fotoğrafı… TBMM Başkanı Şentop: İç tüzüğün gereği yapılmalı

#TBMM#Ankara#HDP
Son dakika: HDPli vekilin teröristle fotoğrafı… TBMM Başkanı Şentop: İç tüzüğün gereği yapılmalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop HDP’li milletvekilinin teröristle olan fotoğrafı ile ilgili olarak, 'Meclis çatısı altında görev yapan kişilerin terörle aralarına mesafe koymaları gerekir, bu yapılamadığı takdirde iç tüzüğün gereği yapılmalıdır.' dedi.

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Şentop'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Şahsi kanaatim dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Adı güzel vekilin dosyası var zaten. Bu dosyanın içinde belge var mı diye inceleniyor. İncelenmesi için gerekli talimatı verdim. Çok sayıda dosya var. Bu dosyalar içinde vahim iddiaları içeren dosyalar var.

Örgüt üyeliğiyle ilgili adı geçen vekilin dosyası var. 2019 yılı Mart ayında hazırlanmış bir dosya. Bu dosyanın içinde belge var mı diye inceliyorlar.

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SEMRA GÜZEL HAKKINDA FEZLEKE
29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Akçalı kırsalında TSK’nın operasyonunda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birisi olan Malatya nüfusuna kayıtlı Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora’nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi.

Son dakika: HDPli vekilin teröristle fotoğrafı… TBMM Başkanı Şentop: İç tüzüğün gereği yapılmalı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, PKK’lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak’taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü.

Öldürülen terörist Volkan Bora’nın Harran Üniversitesi İletişim Fakültesi, HDP Milletvekili Semra Güzel’in ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni aynı dönemde okuduğu ve tanıştıkları biliniyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra örgüte yakınlığı ile bilinen bir medya kuruluşunda muhabirlik yapan Volkan Bora’nın daha sonra örgüte katıldığı öğrenildi.
Son dakika: HDPli vekilin teröristle fotoğrafı… TBMM Başkanı Şentop: İç tüzüğün gereği yapılmalı

Geçtiğimiz hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanan ve dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM’ye gönderdiği 28 milletvekili arasında Semra Güzel de yer alıyor.
Son dakika: HDPli vekilin teröristle fotoğrafı… TBMM Başkanı Şentop: İç tüzüğün gereği yapılmalı

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