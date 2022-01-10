Son dakika: HDP'li vekilin teröristle fotoğrafı… TBMM Başkanı Şentop: İç tüzüğün gereği yapılmalı

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Şentop'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:



Şahsi kanaatim dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Adı güzel vekilin dosyası var zaten. Bu dosyanın içinde belge var mı diye inceleniyor. İncelenmesi için gerekli talimatı verdim. Çok sayıda dosya var. Bu dosyalar içinde vahim iddiaları içeren dosyalar var.



Örgüt üyeliğiyle ilgili adı geçen vekilin dosyası var. 2019 yılı Mart ayında hazırlanmış bir dosya. Bu dosyanın içinde belge var mı diye inceliyorlar.

SEMRA GÜZEL HAKKINDA FEZLEKE



29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Akçalı kırsalında TSK’nın operasyonunda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birisi olan Malatya nüfusuna kayıtlı Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora’nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi.

