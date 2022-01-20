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Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi Karma Komisyon'da

#Semra Güzel#HDP#TBMM
Son dakika: HDPli Semra Güzelin fezlekesi Karma Komisyonda

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan 2 dokunulmazlık dosyasını görüşmek için toplandı. Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırmak için hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdi. TBMM Anayasa, Adalet ve Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ süreçle ilgili olarak, 'Komisyon üyeleri belirlendi. En geç 1 ay içinde raporu sunması istendi. Semra Güzel isterse hazırlık komisyonu raporu sunması sonucu karma komisyonda kendini savunabileceği gibi, herhangi bir milletvekili de kendini savunma hakkına sahiptir.' açıklamasında bulundu.

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TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Karma Komisyon, 2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele alacak.

Komisyon Başkanı Bozdağ, HDP'li Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla düzenlenen yasama dokunulmazlığı dosyası ve eklerini görüşeceklerini belirterek, "Bugün yalnızca Hazırlık Komisyonu kurulması konusunu ele alarak Hazırlık Komisyonu kuracağız.

Son dakika: HDPli Semra Güzelin fezlekesi Karma Komisyonda

Takdir komisyonumuzun saygın üyelerine aittir. Müzakereleri, Hazırlık Komisyonu raporu geldikten sonra onun üzerinde yapalım. Hazırlık Komisyonu'na yazışma yetkisi vereceğiz. Dosyaya yeni bilgi, belge ve ekler gelebilir.

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Onları da gördükten sonra komisyonumuz detaylı değerlendirmeleri rapor üzerinde yaparsa hem doğru hem de daha hızlı karar almış olabiliriz" dedi.

Son dakika: HDPli Semra Güzelin fezlekesi Karma Komisyonda

Dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesinin gizlilik esasına riayet edilerek yapıldığını belirten Bozdağ, fezlekeleri okutacağını ve dokunulmazlık dosyası üzerinde müzakerelerin yapılacağını kaydetti. Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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TBMM Anayasa, Adalet ve Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ HDP’li vekil Semra Güzel’in dokunulmazlık süreci ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında iki ayrı fezleke müzakere edildi. Bir hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi. 5 üye partilerin TBMM'deki üye sayısına göre belirlendi. 3 üye AK Parti'den, CHP ve HDP'den ise birer üye belirlendi.

Komisyon üyeleri belirlendi. En geç 1 ay içinde raporu sunması istendi. Raporun en geç 1 ay içinde komisyon başkanına sunulmasına karar verildi. Komisyonun ilk toplantısı muhtemelen bugün 5'te yapacaktır. Komisyonun görev süresi bu toplantıdan itibaren başlayacaktır.

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Her iki dosyada da dokunulmazlığın kaldırılması ya da kaldırılmaması yönünde karar verecektir. Semra Güzel isterse hazırlık komisyonu raporu sunması sonucu karma komisyonda kendini savunabileceği gibi, herhangi bir milletvekili de kendini savunma hakkına sahiptir.

Öyle umuyorum ki 1 buçuk, 2 ay içinde komisyon çalışmalarını tamamlayacak ve kararını kamuoyuyla paylaşacaktır.

Son dakika: HDPli Semra Güzelin fezlekesi Karma Komisyonda


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#Semra Güzel#HDP#TBMM

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