Son dakika... HDP'li Semra Güzel hakkında yeni fezleke

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Adıyaman'da 2017 yılında öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin Hazırlık Komisyonu'ndaki görüşmeleri sürürken, Güzel hakkında yeni bir fezleke daha hazırlandı.

'Terör örgütü üyeliği' ve 'terörünün finansmanı' suçundan hazırlanan fezleke, TBMM'ye ulaştı.

HDP'Lİ GÜZEL İÇİN KOMİSYON KURULMUŞTU

PKK’lı bir teröristle fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması süreci, Hazırlık Komisyonu oluşturulmasıyla başladı. TBMM Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, içtüzüğe göre Hazırlık Komisyonu’na 1 ay içinde raporunu sunmasının önerildiğini anımsattı. Bozdağ, Güzel’in de savunma hakkının olduğunu belirterek, “Öyle umuyorum ki Komisyon 1,5- 2 ay içinde kararını kamuoyuna açıklayacak” dedi.