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Özden ATİK İstanbul DHA-
Haber Giriş: 11.06.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Son dakika: HDP'li iki yöneticiye 25 yıla kadar hapis istemi

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Son dakika: HDP'li iki yöneticiye 25 yıla kadar hapis istemi

HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan parti yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sanıklar, İstanbul 32. Ağır ceza mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar. HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

 

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