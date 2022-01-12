Son dakika: HDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafı... Bakan Soylu: Muhalefet gibi görmezden gelemeyiz

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HDP'li Semra Güzel'in teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması, İBB'ye 'terör' teftişi, uyuşturucuyla mücadele gibi önemli konular hakkında açıklamalar yapan Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde;

2020 yılının küresel terörizm endeksi raporu yayımlandı. Dünyada küresel terör tehdidi açısından 1. ülke Afganistan, 2. ülke Irak, 3. ülke Nijerya, 4. ülke Türkiye. Irak ve Suriye dünyada 2 terör örgütünün devlet otoritesini yok ettiği iki ülke. Dünya bunun maliyetini, bedelini ödüyor. Ama biz bunun tam da göbeğindeyiz.

Suriye'de terör koridoru oluşturmaya çalıştılar. İnsan kaynağı, eğitim, strateji, lojistik, para açısından desteklenen, Türkiye'yi hedef haline getiren bir tabloyla karşı karşıyayız. 21. asır küresel güçler hariç tüm ülkeleri yalnız bıraktı. Kendilerini koruyamayacak ülkeler 21. yüzyılın başından beri yalnız.

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"PANDEMİ SONRASI DÜNYADA BÜTÜN ÜLKELER YALNIZ KALDI"

Dünyanın en temel sorunlarından birisi olan pandemi sonucunda bütün ülkeler yalnız kaldı. Çareyi ikili ilişkilerinde buldular, bunun en bariz örneğini Türkiye verdi. Küresel sorun olarak karşımızda duran ikinci sorun göçmen sorunu. Avrupa, Amerika rahat, bir tek şey istiyorlar: Türkiye, İran, Afganistan sınırlarını korusun, bize göçmen gelmesin. Bunun yanında Yunanistan göçmenleri yaksın, öldürsün, buna da ses çıkarmayalım.

Angelina Jolie fotoğrafını gösterdiler, bizi oyaladılar. Üçüncü sorun da enerji sorunu. Nasıl aşıları birbirlerinden saklamışlarsa aynısını enerji sorununda da yapıyorlar. Kendi ekonomilerini yükseltmek, emeğin ucuzluğundan istifade edebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Herkesi kötü bir anlayışa itmeye çalışan, insanları terörize etmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin altyapı meselelerini çözmeye başladıktan sonra dış politikaya döndü.

"21. YÜZYIL TÜRKİYE İÇİN ATILIM DÖNEMİ OLDU"

Tam da 21. yüzyılın başlarından itibaren bizim ortaya koyduğumuz bu strateji küreselleşmenin ülkeleri yalnız bırakmaya başladığı süreçte Türkiye'ye can suyu oldu. Bizim ikili, bölgesel, küresel, tarihsel işbirliklerimiz var. Bugün dünyanın tüm stresine, bütün bu saldırılara karşı ayakta duruyor isek bu Türkiye'nin altyapılarını tahkim etmesi ve dış politikada cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam da bize yakışan bir siyaset biçimini temsil etmesi nedeniyledir.

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2016-2020 arasında Avrupa içerisinde gösterilere sert müdahale etme oranını yüzde 278 arttırmışlar. Bizim oranımızı söyleyeyim; 1.3'ten 0.6'ya düşürmüşüz. Bu küresel, önemli bir rapor.

MUHALEFETE TEPKİ: BİR TANESİ BİR ŞEY SÖYLEYEMEDİ

Biz bu resme sırtımızı dönemeyiz. Muhalefet gibi sulandırma yapamayız, görmezden gelemeyiz. Terörü sorun görenlerin oranı yüzde 1.3'e düşmüş Türkiye'de. Grup toplantılarında ne İYİ Parti Meral Akşener, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne HDP "Bu fotoğraf doğru değildir. Terörle bu kadar iç içe girmiş bu anlayışı şiddetle reddediyoruz" diyemedi. Bir tanesi bir şey söyleyemedi.

Gaziantep'te 2 gün önce bir dava sonuçlandı. Davada Gaziantep HDP İl Başkanı PKK ile, terör örgütüyle ilk önce iltisak ve irtibat, daha sonra da üyelik, bütün bunlar sonucunda dünyanın cezasını aldı.

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O TERÖRİST DİCLE HABER AJANSI'NDAN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMIŞ

2009'da terör örgütüne katılmış bu kişi. Dicle Haber Ajansı'ndan katılmış. Buradan milletime bir şey söylemek isterim: Dışardan Türkiye muhalefetin bağrış çağırışı gibi gözükmüyor. Biz gittiğimiz her yerde ışıltıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir Türkiye'deki istikrardan bir de dünyadaki hiçbir soruna sırtını dönmeyen Türkiye'den dolayı.

Türkiye 21. asırdaki yürüyüşünde öyle bir noktaya geldi ki kendisi dönmek istese dönemez. Bu terörist gibilerden Türkiye'de çok var. Önümüzdeki günlerde bunlar daha sıkça Türkiye'nin gündeminde olur. ABD, Fransa, Avrupa bize bu meşruiyet alanını dayatmaya çalışıyor. Siyaseti buna alet etmek ve bunu meşru siyaset gibi göstermek kadar Türkiye'ye de zarar veren bir anlayış söz konusu değildir.

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Bize en çok siber saldırı alanında yardım talebi geliyor diğer ülkelerden. Twitter'ın, Facebook'un, Instagram'ın sahibi biz değiliz. Birisi bu mecralardan sizin şahsiyetinize, ülkenizin değerlerine saldırı yaptığı zaman Twitter'a muhtacız. Bu küresel bir sorun. Türkiye'nin bu konuda karşı karşıya kaldığı bütün saldırılarını defetmesinin onlarda oluşturduğu bir cazibe var.



Muhalefetin bu meselelere bakış açısındaki zayıflık ve hem ülkenin menfaatlerine, hem ülkenin milliliğine, hem ülkenin ihtiyaçlarına yönelik karşı duruş hesabını verecektir. Adli sicil kaydı var. Bu kişinin adli sicil kaydında bir problem yok. Diyelim ki bu kişi doktorken, eczacıyken, bir görev gerçekleştirirken hırsızlık yaptı veya cinsel tacizde bulundu. Kovuşturma ve soruşturma devam ederken dahi bu adli sicil kaydına işlenmez. Bu konuyla ilgili bir ceza ödemişse bu biter, kimse görmez.

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Bizim istihbarat kaydımızda onun 2009'da örgüte katıldığı, Türkiye'de bir alanda görevlendirildiği, dışarı çıkarıldığı, tekrar Adıyaman'a geldiği, Adıyaman'da bir operasyonumuzda etkisiz hale getirildiği, hepsi çıkar. Bunun adı örgüt üyesi ve teröristtir.

AYM 2016'nın Ağustos'unda, 15 Temmuz'dan sonra iki üyesini ihraç etti. İltisak ve irtibat kavramlarıyla ihraç etti. Sonra mahkûm oldu, tutuklandılar. Geçen gün HSK 13 yargıcını iltisak ve irtibat kavramlarıyla ihraç etti. 'Siz kamuda çalışamazsınız' diyor. CHP, AYM'ye müracaat ediyor, 'Bu iltisak ve irtibat kavramları noter alımında kullanılamaz' diyor. Danıştay'ın onlarca kararı var.

Biz sadece FETÖ'den 45 bin 800 kişiyi ihraç ettik bakanlık olarak. Bunların önemli bölümü iltisak ve irtibat kavramlarıyla alakalı.

İBB'YE 'TERÖR' TEFTİŞİ

İBB'de mesela, diyor ki 'Adli sicil kaydı temiz'. Millete yalan söylemeyin, ben neyin temiz olup olmadığını biliyorum. Elinizde çok sosyal medya troll'ü olması yalanınızı doğru kılmaz. Her ay gazetecilere 15, 30 bin lira, bazı gazetecilere başka şeyler vermek sizi haklı ve meşru kılmaz.

KILÇDAROĞLU'NUN" HAZMEDEMEDİKLERİ İÇİN...' AÇIKLAMASI



Seçimler kaybedilir, kazanılır. Kaybetmenizin size öyle bir kazancı olur ki kazansaydınız belki kaybın önü açılırdı. Biz İstanbul'da elimizden geleni yaptık, takdiri millete bıraktık. Elbette yarışı bıraktığımız anlamına gelmez. Parti teşkilatlarımız ellerinden geleni yapacaklar. Bunlar siyasi mugalatalar.



Patnos, Silopi belediyeleri HDP'de. Bu belediyelerin oraya istediği kişiyi almasına seyirci mi kalmalıyız? HDP'de olabilir, kanuna uymayan bir durum varsa benim görevim o durumu kontrol etmektir. Bizim bakanlığımız 2019'dan bugüne kadar her partiden belediyelerle ilgili farklı gerekçelerle 2 bin 32 soruşturma yapmış.

'TEFTİŞ CHP'Lİ BELEDİYELERE ÖZGÜ DEĞİL"



Bizim bakanlığımız 2019'dan bugüne kadar her partiden belediyelerle ilgili farklı gerekçelerle 2 bin 32 soruşturma yapmış. Bu öyle abartıldığı gibi üstüne gitmek değil. 2019'dan bugüne kadar her partiden belediyelerle ilgili özel teftiş sayısı 166. 2019'da 40, 2020'de 3, 2021'de 6 AK Parti belediyesin özel teftiş yapılmış. 2020'de 4, 2019 yılında 25 CHP belediyesine özel teftiş yapılmış. 2020'nin tamamında ben özel teftiş aldım. Kendim, kendi birimlerime özel teftiş yaptım.

"DOSYALARA EL KONULDU" İDDİASI

'Sen bunu yapamazsın' demek devleti etkisizleştirmek demek. Devlet yönetmek bu değildir, burası çadır devleti değil. 'Benim dosyalarıma el koydular' diyor. Biz kimsenin dosyasına el koymayız, o da yalan.

İBB'YE TEFTİŞ SORUŞTURMASI

İBB'de personel alınıyor. Alırken de bir şeye bakılması lazım. Belediyelerin şirketleri var, temel problem burada. Belediyelerin şirketlerinin istihdam yönetme biçiminin devleti aldatması sorun aslında. Aldatmak istemezse ona diyebilecek bir şey yok. 2019'un Haziran'ıyla 2019'un Kasım'ı arasında 'Bu sakıncalıdır, bunun alınmaması gerekir' dendiği anda almışlar işe. Bu olay başladığında ben bunun İBB'yle bağlantılı olduğunu bilmiyordum.

"DİAYDER YPS/PKK'YLA BAĞLANTILI"

Biz geçen yıl 183 eylemi olmadan önledik. Terör örgütünün şehir eylemleri için eğitim, talimat verdikleri var. YPS, terör örgütünün bir kolu ve bununla ilgili alarm durumundayız. Şehirlere sızıyorlar, günlerce keşif yapıyorlar.

Soruşturmanın ileri safhalarında öyle bir hal aldı ki Apo için eylem yapan, terör örgütünden öldürülenin Uhud Savaşı'nda şehit olmuş gibi olduğunu, Türkiye'nin bölünmesi lazım geldiğini, 2019'da kurulan bu dernek Apo'nun "Sizi ben buraya konduruyorum" dediği bir dernek. DİAYDER YPS/PKK ile bağlantılı, alarm durumundayız.

Bu soruşturma genişleyince anlaşılıyor ki bunun bir ilgisi daha var. İBB'ye aday vereceğiz diyorlar, bunların her birinin suç kaydı var ve örgüt üyeliğinden tutuklandılar. Bunun bizim KHK ile kapattığımız terör örgütlerinin derneklerinden herhangi bir farkı söz konusu değil.

Bütün bunlarla ilgili biz tarama yaptık. Özgür Özel tarafından soru gelince de dedik ki 'İltisak ve irtibatlı olanlar bunlardır.' Bunlar dağa gitmiş, evlatlarımızı şehit etmiş olanlar. İBB'ye ait hadisede tam fotoğrafı görmek, bunun için yapılıyor teftiş.

"İBB HERHANGİ BİR ARAŞTIRMA YAPMAMIŞ"

Gönderdiği yazı tam anlamıyla diyor ki "Ben eksik hata yaptım, hata ettim, buradan dönüyorum ve cayıyorum". Alıyorsunuz orada işe, sonra hiçbir araştırma yapmıyorsunuz. 2 yıl sonra soruşturma açılınca valiliğe yazı yazıyorsunuz.

Bunun kimsenin belediyesiyle bir ilgisi yok. Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde ben olsaydım ilk cümlesi çıktığı andan itibaren İBB Başkanı'nın kamuoyuna "Teftiş kurulu başkanımı bu işi soruşturması için görevlendiriyorum" derdim. Siyasi mağduriyet oluşuyorsa kanun geçerli olmasın, böyle bir devlet anlayışı olabilir mi?

Bahsettiğiniz 20 bin kişiyi hangi kritere göre aldınız? Kaç kişiyi çağırdınız, kaç kişiyle mülakat yaptınız? KPSS'ye göre mi aldınız? Bütün bunları bir tarafa koyabilmek, siyasi bir mugalataya bunu getirebilmek, tartışma ortamı çıkarabilmek için böyle bir durum.

KILIÇDAROĞLU'NUN DİNLENME İDDİASI

Kılıçdaroğlu'nu T.C. Devleti dinleseydi, Pensilva'yla konuştuğunu kaydederdi. Böyle bir şey yok desin. Pensilva'yla bir diş muayenesinde konuştuğumuzda "Yurtta barış, dünyada barış" sözünü konuşmadık desin, "Diş muayenesine gitmedim" desin. Karşımızda siyaset tanımına sığdıramadığımız ve bu ülkenin değerleriyle örtüştüremediğimiz bir kimlik var. "Siz bizi dinliyorsunuz" diyor. Sizi 2007'de dinlemiş FETÖ. Namuslu biri çıkar, FETÖ'nün dinlemesiyle ilgili suç duyurusunda bulunur.

İBB Başkanı dedi ki "Elimde 40 yolsuzluk dosyası var", sayısını da bilmiyor. Kılıçdaroğlu da dedi ki "13 milyarlık yolsuzluk var." Arkadaşlarımız dosyaları incelediler, 21 tanesinde herhangi bir suç veya suistimal unsuru olmadan soruşturmasına gerek yok kararı alınmış. 7 tanesi şirketlerle alakalı, bunlar Ticaret Bakanlığı ve Mülkiyet Teftiş Kurulu'yla ortak şekilde teftiş ediliyor. Geri kalanını da biz ön incelemeye aldık. Şu 34 dosyada kamu zararını ortaya koyabilecek tek belge yok.