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Son dakika... HDP, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak

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#HDP#Emek Ve Özgürlük İttifakı#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 11:51

Emek ve Özgürlük İttifakı seçimlere ilişkin kararını açıkladı. İttifak adına açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını duyurdu.

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HDP'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldı.

Emek ve Özgürlük İttifakı adına açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz" dedi.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN HDP'YE ZİYARET

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Mart'ta HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı TBMM’de ziyaret etmişti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Özgür Özel eşlik etti. HDP'den Parti Sözcüsü Ebru Günday ve Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da görüşmede yer aldı. 

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#HDP#Emek Ve Özgürlük İttifakı#Cumhurbaşkanlığı Seçimi

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