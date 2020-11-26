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GeriGündem Son dakika... HDP milletvekili Kemal Bülbül'e 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl hapis
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AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 11:03 | Son Güncelleme:

Son dakika... HDP milletvekili Kemal Bülbül'e 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl hapis

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Son dakika... HDP milletvekili Kemal Bülbül'e 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl hapis
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HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Bülbül katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Bülbül'ün cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Bülbül'ün avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Bülbül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasını, kararın bir suretinin TBMM Genel Sekreterliğine ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.

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