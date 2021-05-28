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Gündem
DHA
Haber Giriş: 28.05.2021 - 13:45 | Son Güncelleme:

Son dakika: HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

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Son dakika: HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Gelen son dakika haberine göre, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik sözlerinden dolayı 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik sözlerinden dolayı 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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