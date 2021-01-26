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Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda skandal! PKK'ya ait eğitim notları bulundu
Son dakika haberine göre HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında el konulan belgeler arasında PKK'lıların ailelerinin adresleri çıktı. Dijitallerde terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları bulundu. Yine eylem yapan sözde özel kuvvetlerin fotoğrafları da ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da HDP’nin Esenyurt ilçe teşkilatı binasına yapılan baskında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı.
TRT Haber'in haberine göre HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında el konulan belgeler arasında PKK'lıların ailelerinin adresleri çıktı.
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