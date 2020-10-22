Son dakika... Diyarbakır'da HDP'li eş başkanlar gözaltında... Deliller böyle çıkarıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bugün öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı'nda arama kararı çıkarıldı. Öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın önüne gelen polis ekipleri binaya giriş çıkışları kapatırken bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik araması sonrası HDP binasından delil torbaları içerisinde çok sayıda doküman ve pankart çıkartıldı.

Soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan eş başkanlar ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü. Polis ekiplerinin binadaki araması sürüyor.