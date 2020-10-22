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DHA - İHA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 17:15 | Son Güncelleme:

Son dakika... Diyarbakır'da HDP'li eş başkanlar gözaltında... Deliller böyle çıkarıldı

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Son dakika... Diyarbakır'da HDP'li eş başkanlar gözaltında... Deliller böyle çıkarıldı
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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Öğle saatlerinde HDP Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alınmıştı. Gelen son dakika haberine göre de HDP Diyarbakır il eş başkanları da gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bugün öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı'nda arama kararı çıkarıldı. Öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın önüne gelen polis ekipleri binaya giriş çıkışları kapatırken bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik araması sonrası HDP binasından delil torbaları içerisinde çok sayıda doküman ve pankart çıkartıldı.

Soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan eş başkanlar ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü. Polis ekiplerinin binadaki araması sürüyor.

Diyarbakırda HDP İl Binası ve Yenişehir İlçe Başkanlığına operasyon... Gözaltılar var
Diyarbakır'da HDP İl Binası ve Yenişehir İlçe Başkanlığı'na operasyon... Gözaltılar var
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