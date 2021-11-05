Son dakika: HDP, Anayasa Mahkemesi'ne yazılı savunmasını sundu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri açıklandı İşte altında ilk tepkiKritik veri açıklandı! İşte altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9u aşacak Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak! Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bingölde Akşenere tepki İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfrettiBingöl'de Akşener'e tepki! İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfretti#İyi Parti
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
Yerli doğalgazda hedefimiz belli Bakan Dönmez tarih verdi'Yerli doğalgazda hedefimiz belli' Bakan Dönmez tarih verdi#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Dünya günlerce bu vahşeti konuşmuştu... Canavar annenin cezası belli olduDünya günlerce bu vahşeti konuşmuştu... Canavar annenin cezası belli oldu!#ALMANYA
2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...#Zincir Marketler
FBI soruşturma başlattı... Havada büyük panik Gerçek ortaya çıktıFBI soruşturma başlattı... Havada büyük panik! Gerçek ortaya çıktı #LOS Angeles
Erdoğan gençlerle basketbol oynadıErdoğan gençlerle basketbol oynadı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Covid-19in etkilediği bir organ daha Gözümüzü nasıl koruyabilirizCovid-19'in etkilediği bir organ daha! Gözümüzü nasıl koruyabiliriz?#Koronavirüs
Kahreden kaza Fotoğrafı telefonunda bulduKahreden kaza! Fotoğrafı telefonunda buldu#Selfie Faciası
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: HDP, Anayasa Mahkemesi'ne yazılı savunmasını sundu

#HDP#Anayasa Mahkemesi#Ankara
Son dakika: HDP, Anayasa Mahkemesine yazılı savunmasını sundu

Halkların Demokratik Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılması istemiyle açılan davada yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesine sundu. HDP’nin savunmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne sunacak. Bu sürecin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Haberin Devamı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianamenin 21 Haziran’da Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle başlayan süreç kapsamında HDP ilk savunmasını verdi. 843 sayfalık iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istenmiş, 69 partilinin söz ve eylemleri, temelli kapatılması istemindeki 'suçların odağı' olmasına gerekçe olarak gösterilmişti. Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, 9 Temmuz'da HDP'ye 70 ek klasör ve flaş bellekler içinde resmi olarak gönderildi. Böylelikle, HDP’ye savunma için verilen 90 günlük süre başladı.

Gözden Kaçmasın

AYM, HDPnin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi yapacakAYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi yapacakHaberi Görüntüle

HDP ise bugün Yüksek Mahkeme’ye Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonları tarafından hazırlanan yazılı ön savunmasını sundu. HDP’nin savunmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne sunacak. Bu sürecin ardından Anayasa Mahkemesi raportörünün hazırlayacağı esas hakkındaki rapor, Mahkeme üyelerine dağıtılacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. Kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti 3'te 2 oy çoğunluğuyla karara bağlayacak.

Yüksek Mahkeme, partinin temelli kapatılmasına, hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına hükmedebilecek. Temelli kapatılma kararı verilmesi halinde, eylemleri ile partinin kapatılmasına neden olan isimler 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale gelecek. Bu isimler bir başka partinin kurucusu ve üyesi olamayacak.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüme oranımız yüzde 9u aşacak... Avrupa şaşkın, dünya şaşkınCumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak... Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'Haberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#HDP#Anayasa Mahkemesi#Ankara

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin