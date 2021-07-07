Son dakika: Hayvanları Koruma Kanunu, TBMM Komisyonunda kabul edildi

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram son gelişmeleri aktardı...

Uzun süredir bekleniyordu, dün de komisyonda görüşülmeye başlanmıştı. Kanun teklifi bugün de komisyon aşamasını tamamladı, artık gözler genel kurulda olacak. Önümüzdeki günlerde genel kurula gelmesini bekliyoruz.

Komisyon aşamasında kanun teklifinde 2 küçük değişiklik yapıldı. Öncelikli olarak pet shop'larda kedi-köpek satılmayacak. Ev hayvanları sahibinin borcundan dolayı haczedilemeyecek. Tehlikeli hayvanlar beslenemeyecek. Tehlikeli hayvan türleri olarak belirlenen 4 tür var.

Ev hayvanları terk edilemeyecek. Ev hayvanını terk edene 2 bin lira idari para cezası kesilebilecek.

TBMM tatile girmeden Hayvanları Koruma Kanunu'nun devreye girmesini bekliyoruz.

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