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Son dakika... Hava sıcaklıkları düşüyor, yağışlı hava geliyor! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklık
Son dakika... Hava sıcaklıkları düşüyor, yağışlı hava geliyor Meteorolojiden yeni hava durumu raporu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 09:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların bugünden itibaren kademeli olarak düşeceğini, hafta ortasından itibaren yağışlarla birlikte tüm yurtta hissedilir derecede azalacağını duyurdu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de "Perşembeden itibaren yağış Marmara dahil Anadolu'da etkili. Sıcaklık daha da azalıyor" mesajını paylaştı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; (Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika... Hava sıcaklıkları düşüyor, yağışlı hava geliyor Meteorolojiden yeni hava durumu raporu

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Son günlerde yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olduğu yağışsız bir hava etkili olmaktadır. Ancak sıcaklıkların, bugünden itibaren kuzey kesimlerden (Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi) başlamak üzere kademeli olarak düşerek, hafta ortasından itibaren yağışlarla birlikte tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor" denildi.

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Hafta ortasına kadar kuzey kesimler ağırlıklı olmak üzere yerel olarak görülecek olan sağanak şeklindeki yağışların, haftanın ikinci yarısında kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere hemen hemen tüm yurtta görülmesi bekleniyor.

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SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLA 9 DERECE ALTINDA OLACAK

Serin ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

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Bazı illerimizde bu hafta beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları (C derece) şu aralıklarda gerçekleşecektir:

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Merkezler-------19 Eylül--------23 Eylül

----------------Pazartesi---------Cuma--

Ankara------------27--------------19----

İstanbul----------24--------------18----

İzmir-------------29--------------22----

Konya-------------28--------------17----

Kocaeli-----------29--------------20----

Sakarya-----------25--------------19----

Afyonkarahisar----27--------------17----

Sivas-------------28--------------21----

PROF. DR. ŞEN: MARMARA'YA YAĞIŞ PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de sıcaklık hissedilen derecede azalıyor. İstanbul 22, Ankara 26, Kastamonu 23, Trabzon 25 derece. Bugün yağış Karadeniz kıyısında. Salı, çarşamba da böyle. Perşembeden itibaren yağış Marmara dahil Anadolu'da etkili. Sıcaklık daha da azalıyor" mesajını paylaştı.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklık

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