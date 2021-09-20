Son dakika... Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek! Ülke geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor

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Son dakika hava durumu raporuna göre ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama...

Ülkemizin Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi’nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 6 İLA 10 DERECE DÜŞECEK

Sıcaklıkların ise Çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi’nden başlayarak Perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ'ÜN YÜKSEKLERİNDE KAR GÖRÜLECEK

Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (1800 m rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU ETKİSİNİ YİTİRİYOR

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Soğuk ve yağışlı sistemin Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerimizin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı, güncel tahmin ve uyarılarımız takip edilmelidir.

🔊Meteorolojik Değerlendirme

Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor! pic.twitter.com/wM9vfTVoDY — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 20, 2021

BATI KARADENİZ İÇİN SEL UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeri ile Kastamonu’nun kıyı, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.