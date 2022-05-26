Son dakika hava durumu tahminleri! Meteoroloji'den İstanbul ve bazı illere sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevreleri ile İstanbul’un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'da yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
MARMARA
Parçalı bulutlu, Trakya kesimi ile yarın (Cuma) Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 18°C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 20°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 20°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 28°C
Az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ÇANKIRI 12°C, 29°C
Az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 28°C
Az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KONYA 17°C, 28°C
Az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ORDU 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 14°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 1°C, 21°C
Az bulutlu
MALATYA 12°C, 27°C
Az bulutlu
VAN 7°C, 20°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 31°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 18°C, 32°C
Az bulutlu
SİİRT 17°C, 30°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık