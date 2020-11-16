Son dakika... Hava durumu tahminleri: Yarın (17 Kasım) hava nasıl olacak? Karla karışık yağmur uyarısı!
Hava durumu değerlendirmeleri MGM'den yapılan açıklama ile belli oldu. Son dakika uyarısında bulunan Meteoroloji, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerle de karla karışık yağmurun etkili olacağını duyurdu. Yapılan tahminlere göre, Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 17 Kasım hava durumu tahminleri.
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri yayınlandı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, bu akşam saatlerinde Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu değerlendirmeleri.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR 10°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 12°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu
RİZE 9°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu
HAKKÂRİ 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS -6°C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
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