Son dakika... Hava durumu tahminleri: Yarın (17 Kasım) hava nasıl olacak? Karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri yayınlandı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, bu akşam saatlerinde Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu değerlendirmeleri.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR 10°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 12°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 3°C, 18°C

Parçalı bulutlu

RİZE 9°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 7°C

Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS -6°C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 3°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu