Son dakika hava durumu raporları: Kuvvetli yağışa dikkat! Meteoroloji'den sel, su baskını, dolu yağışı ve fırtına uyarısı...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Bartın ve Zonguldak için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sabah saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İŞTE 10 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

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İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ANTALYA °C, 30°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C

Parçalı bulutlu, güneybatı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Parçalı az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.