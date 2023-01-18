Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı: 19 kent alarmda! Bursa'da çatı metro hattının üzerine düştü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri "turuncu" ve "sarı" kodla uyardı. İstanbul ve İzmir`in de aralarında olduğu 19 kentte bugün kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'de güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in batı kesimleri, Aydın'ın batısı, Muğla, Antalya, Isparta, Hatay çevreleri, Burdur'un doğusu ve Adana’nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORHAN ŞEN İL İL SIRALADI



Batıda kuvvetli lodosa dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen, "Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına (70-90 km/sa) şeklinde. Deniz ulaşımında aksamalar ve çatı uçmalarına dikkat. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Hatay, Burdur ve Adana yağmurlu." ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Şen, sözlerine şöyle devam etti: Bugün İstanbul da yağmur görünmüyor. Sıcaklık 19 C Kuzey ilçelerde Şile gibi 20 C ye gelir. İstanbul'a yağış Cuma akşamı. Önümüzdeki 1 hafta Kar görünmüyor Hatta Ege ve Akdeniz dışında yağmur da görünmüyor. Ege ve Akdeniz kuraklık konusunda problem yaşamayacak gibi.

KUVVETLİ RÜZGAR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

AKOM'DAN FIRTINA UYARISI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar da çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıldı.

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BURSA'DA ÇATI METRO HATTININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Saat 02.00 sıralarında lodosun etkisiyle merkez Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısı uçarak, metro hattı ile Ankara karayolu üzerine düştü.

Karayolu üzerinde araç bulunmaması ve metro hattının da 24.00 ile 06.00 saatlerinde çalışmaması nedeniyle olayda yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, BURSA- Ankara yolunda trafik alternatif güzergahtan sağlandı. Metro hattı üzerinde yapılan incelemede ise çatıdan kopan parçaların raylara zarar verdiği belirlendi.

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Karayolu üzerine dağılan parçalar ise temizlendikten sonra karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Metro hattı üzerindeki hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

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TURUNCU VE SARI UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Turuncu: Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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