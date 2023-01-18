Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı: 19 kent alarmda! Bursa'da çatı metro hattının üzerine düştü

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Lodos#Rüzgar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 08:58

Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da yer aldığı 19 ili 'turuncu ve 'sarı' kodla uyardı. Bu illerde kuvvetli rüzgar 2 gün sürecek. İstanbul'da etkili olmaya başlayan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Bursa'da ise lodos nedeniyle 3 katlı binanın çatısını yerinden koparak, cadde ve metre hattının üzerine düştü. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, günlük ve haftalık hava durumu tahminini paylaştı.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri "turuncu" ve "sarı" kodla uyardı. İstanbul ve İzmir`in de aralarında olduğu 19 kentte bugün kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'de güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in batı kesimleri, Aydın'ın batısı, Muğla, Antalya, Isparta, Hatay çevreleri, Burdur'un doğusu ve Adana’nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: 19 kent alarmda Bursada çatı metro hattının üzerine düştü

ORHAN ŞEN İL İL SIRALADI

Batıda kuvvetli lodosa dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen, "Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına (70-90 km/sa) şeklinde. Deniz ulaşımında aksamalar ve çatı uçmalarına dikkat. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Hatay, Burdur ve Adana yağmurlu." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Şen, sözlerine şöyle devam etti: Bugün İstanbul da yağmur görünmüyor. Sıcaklık 19 C Kuzey ilçelerde Şile gibi 20 C ye gelir. İstanbul'a yağış Cuma akşamı. Önümüzdeki 1 hafta Kar görünmüyor Hatta Ege ve Akdeniz dışında yağmur da görünmüyor. Ege ve Akdeniz kuraklık konusunda problem yaşamayacak gibi.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: 19 kent alarmda Bursada çatı metro hattının üzerine düştü

KUVVETLİ RÜZGAR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: 19 kent alarmda Bursada çatı metro hattının üzerine düştü

Haberin Devamı

Genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: 19 kent alarmda Bursada çatı metro hattının üzerine düştü

AKOM'DAN FIRTINA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar da çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıldı.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: 19 kent alarmda Bursada çatı metro hattının üzerine düştü

Haberin Devamı

BURSA'DA ÇATI METRO HATTININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Saat 02.00 sıralarında lodosun etkisiyle merkez Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısı uçarak, metro hattı ile Ankara karayolu üzerine düştü.

Karayolu üzerinde araç bulunmaması ve metro hattının da 24.00 ile 06.00 saatlerinde çalışmaması nedeniyle olayda yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: 19 kent alarmda Bursada çatı metro hattının üzerine düştü

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, BURSA- Ankara yolunda trafik alternatif güzergahtan sağlandı. Metro hattı üzerinde yapılan incelemede ise çatıdan kopan parçaların raylara zarar verdiği belirlendi.

Haberin Devamı

Karayolu üzerine dağılan parçalar ise temizlendikten sonra karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Metro hattı üzerindeki hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: 19 kent alarmda Bursada çatı metro hattının üzerine düştü

İlgili Haber

İstanbulda deniz ulaşımına lodos engeliİstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeliHaberi görüntüle

TURUNCU VE SARI UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Turuncu: Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Haberin Devamı

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: 19 kent alarmda Bursada çatı metro hattının üzerine düştü


Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: 19 kent alarmda Bursada çatı metro hattının üzerine düştü


Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: 19 kent alarmda Bursada çatı metro hattının üzerine düştü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Lodos#Rüzgar

BAKMADAN GEÇME!

Bir mezarlığı tek başıma doldurdum diye övünüyordu, 30 yıl boyunca kaçmayı nasıl başardı Yoksa Matteo Messina Denaro yakalanmayı kendi mi istedi

'Bir mezarlığı tek başıma doldurdum' diye övünüyordu, 30 yıl boyunca kaçmayı nasıl başardı? Yoksa Matteo Messina Denaro yakalanmayı kendi mi istedi?

#Matteo Messina Denaro
ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI | 3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI? | '3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım'

#Şiveli Konuşma
Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon