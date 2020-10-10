Son dakika… Hatay’dan üzücü haber! Alevler yeniden evlere sıçradı...

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Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi. Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi. Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Evlerini terk eden vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım ediyor.

DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Hatay'ın Belen ilçesi Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı evlere sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri, yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye eri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLAR EVLERİNİ BOŞALTTI

Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı. Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.