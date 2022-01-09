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Son dakika... Hatay'da soğuk hava deposunda yangın! Tonlarca ürün zarar gördü

#Hatay#Erzin#Soğuk Hava Deposu
Son dakika... Hatayda soğuk hava deposunda yangın Tonlarca ürün zarar gördü

Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen 10 itfaiye ve 2 iş makinesi ile yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yangında tonlarca narenciyenin zarar gördüğü belirtildi.

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İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi, Küme Evler Sokak’taki soğuk hava deposunda saat 03.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alınırken, kısa sürede büyüyüp depoyu saran alevlerin kontrol altına alınması için 10 itfaiye ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi.

Son dakika... Hatayda soğuk hava deposunda yangın Tonlarca ürün zarar gördü

Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık görevlilerince ambulansa alındı. Yangında tonlarca narenciyenin zarar gördüğü belirtildi. Yangının kısmen kontrol altına alındığı ve müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika... Hatayda soğuk hava deposunda yangın Tonlarca ürün zarar gördü

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#Hatay#Erzin#Soğuk Hava Deposu

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