Son dakika... Hatay'da Kökünü Kurutma Operasyonu: Bakan Soylu detayları açıkladı

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısı 199 bin. Parkların aydınlatabilmesi projesinden tutun da birçok yeni proje ülkemizde devreye girmiş ve devam etmektedir. Uyuşturucunun 4'te biri doğu illerimizde yakalanırken, uyuşturucunun 4'te 3'ü sınırımıza yakın yerlerde doğu illerinde yakalanıyor ve ancak 4'te 1'i batı illerinde yakalanıyor.

"117 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI"

Adımlarımızı bir program çerçevesinde ve adım adım gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün de bu mücadele baskısıyla ilgili olarak Hatay'da Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirdik. Yaklaşık 441 ekip 42 özel harekat, 1 helikopter ve 2 İHA ile 199 ayrı adrese yapılan operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır. Bu operasyon 5 aydır yürütülen bir operasyondur. Öncelikle bu operasyon satıcılar odaklı bir operasyondur. Bu operasyonlarda miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemlidir.

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"KÖKÜNÜ KURUTANA KADAR BU MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kazasız belasız bir operasyon daha bitmiş oldu. Uyuşturucunun Türkiye sınırlarına girmemesi için gece gündüz çalışıyoruz. Emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Kökünü kurutana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz.