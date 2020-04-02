AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 15:20,
Son dakika.. Hatay'da feci kaza: TIR çok sayıda araca çarptı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarparak durabildi. Kazada yaralılar olduğu bildirilirken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
Alınan ilk bilgilere göre, Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki TIR'ın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.
TIR yoldaki birçok araca çarparak dururken, kazada yaralılar olduğu bildirildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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