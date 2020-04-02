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AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 15:20,Son Güncelleme:/

Son dakika.. Hatay'da feci kaza: TIR çok sayıda araca çarptı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarparak durabildi. Kazada yaralılar olduğu bildirilirken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi

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  • Hatayda TIR, araçlara çarptı
  • Hatayda TIR, araçlara çarptı
  • Hatayda TIR, araçlara çarptı
  • Hatayda TIR, araçlara çarptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan ilk bilgilere göre, Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki TIR'ın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.

TIR yoldaki birçok araca çarparak dururken, kazada yaralılar olduğu bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

 

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