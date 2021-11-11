Son dakika! Hatay'da Eren Kış-2 Amanoslar Operasyonu başlatıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
EYT’lilere formül arayışıEYT’lilere formül arayışı#EYT
8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu?#Travis Scott
Derbi öncesi Vitor Pereira kararı Herkes bugün 16.00ı beklerken...Derbi öncesi Vitor Pereira kararı! Herkes bugün 16.00'ı beklerken...#Fenerbahçe
Yunan Başbakanının yalanını yüzüne vurdularYunan Başbakanı'nın yalanını yüzüne vurdular!#Yunanistan Başbakanı Miçotakis
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktıErdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktı?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Nefesler tutulmuş bekleniyordu 300 milyar dolar borcu var, kaynaklar doğruladıNefesler tutulmuş bekleniyordu! 300 milyar dolar borcu var, kaynaklar doğruladı#Evergrande
Ezber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyorEzber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyor!#Koronavirüs
ABDden aşı için yeni adım... Blinken açıkladıABD'den aşı için yeni adım... Blinken açıkladı#Koronavirüs
Tartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke ettiTartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar! Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke etti#Dave Portnoy
Kripto paralara ne oldu İşte düşüşün nedeniKripto paralara ne oldu? İşte düşüşün nedeni#Kripto Para
Yok artık ZeynepYok artık Zeynep!#Zeynep Tokuş
Gözlerinin içi gülüyor'Gözlerinin içi gülüyor'#Gökçe Bahadır
200 milyonluk pişti200 milyonluk pişti#Feryal Gülman
Elon Musk harekete geçti Satış furyası resmen başladıElon Musk harekete geçti! Satış furyası resmen başladı#Elon Musk
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika! Hatay'da Eren Kış-2 Amanoslar Operasyonu başlatıldı

#İçişleri Bakanlığı#Hatay#Operasyon

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 718 personelle 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Hatay'da 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu' başlatıldı.

OPERASYONDA 718 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 718 personel görev alıyor.

Son dakika Hatayda Eren Kış-2 Amanoslar Operasyonu başlatıldı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

Son dakika Hatayda Eren Kış-2 Amanoslar Operasyonu başlatıldı

Gözden Kaçmasın

Dünyada örneği yok: Dönemindeki liderler unutuldu, Atatürk unutulmadıDünyada örneği yok: Dönemindeki liderler unutuldu, Atatürk unutulmadıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Hatay#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır
Asgari ücrette 5 olasılık

Asgari ücrette 5 olasılık

#Asgari Ücret
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs