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Son dakika! Hatay'da 5 büyüklüğünde bir deprem daha

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#Hatay Deprem#Hatay Son Dakika#Hatay Son Depremler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 19:00

AFAD, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 18.53'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, yerin 9 km. altında gerçekleşti. 

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Hatay’ın Defne ilçesinde saat 18.53’te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.76 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da geçtiğimiz Pazartesi günü 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki deprem daha meydana gelmişti. Bu deprem üzerine evlere eşya alınması için girişler yasaklanmıştı. Alınan tedbirlerin ardından bugün de 5 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydan geldi.

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