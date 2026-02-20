×
Son dakika... Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

#Deprem#Deprem Haberleri#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 06:24

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 06.10'da merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9,27 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

