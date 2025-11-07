Son dakika... Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

Güncelleme Tarihi:
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Defne ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 13.22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Defne (Hatay)
Tarih:2025-11-07
Saat:15:35:03 TSİ
Enlem:36.2075 N
Boylam:36.11139 E
Derinlik:13.22 km
