×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Hatay#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 15:49

AFAD, Hatay'da saat 15:35'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Defne ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 13.22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Gözden KaçmasınProf. Dr. Şener Üşümezsoy Aynı durum burada da geçerli dedi ve açıkladı: Boşalmış oldu | Yakın zamanda deprem olacak mıProf. Dr. Şener Üşümezsoy 'Aynı durum burada da geçerli' dedi ve açıkladı: Boşalmış oldu | Yakın zamanda deprem olacak mı?Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Hatay#AFAD

BAKMADAN GEÇME!