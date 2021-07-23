Son dakika... Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sözleri tepki çekmişti! Kendini böyle savundu

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'da yerel bir televizyonda "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" demiş ve bu sözleri tepki çekmişti.

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Uluslararası karar vericilerin işaret edeceği aday" ifadesine açıklık getirdi.

CNN TÜRK'E BAĞLANDI, KENDİNİ SAVUNDU

Lütfü Savaş, AK Parti ve MHP kanadının tepki gösterdiği sözleri sonrası CNN TÜRK'te Ne Oluyor programına telefonla bağlandı. Savaş, Millet İttifakı adayını uluslararası karar vericilerin belirleyeceği ifadesiyle "espri yaptığını" söyledi, kendini savundu.

Savaş, "Türkiye hem ulusal hem uluslararası herkesle barışık yaşayacak bir cumhurbaşkanı adayını da tabii ki bekler, ben de bunu tarif ettim" dedi.

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