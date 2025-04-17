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TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği 12 saatlik operasyon sonrası yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. İşte Önder'in son sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hastane önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ettik. Buradaki yetkililerden bilgi alma imkanımız oldu. Çok şükür bugün Sırrı Beyin durumuyla ilgili daha olumlu haberler alıyoruz. Gereken her şey yapılıyor.
"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"
Sayın Cumhurbaşkanımız da bu süreci yakından takip ediyor. Sırrı Bey insan odaklı bir bakış açısıyla siyasete yaklaşan bir kişiliğe sahip. En zor şartlarda dahi yaptığı esprilerle gündem olmuş bir kişilik. Dua ediyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Kızı Ceren'le de görüşme imkanımız oldu. 'Görünür şekilde daha iyi bir durumda olduğunu ifade edebilirim' diyor. Sağlık diliyoruz.
Sırrı Bey'le daha önce Şenyaşar ailesini barıştırmak için birlikte gayret sarf etmiştik.
Bu süreç kişileri aşan bir süreç. Terörsüz Türkiye hedefi aslında Türkiye Yüzyılı vizyonunun parçası. Bahçeli tarafından yapılan çağrıyla birlikte bu süreç hızlanmış durumda. Terörsüz Türkiye süreci sağlıklı bir şekilde yoluna devam edecektir. Orada herhangi bir aksama söz konusu değil.
"NE YAPILMASI GEREKİYORSA YAPILIYOR"
Cumhurbaşkanımızın selamlarını ailesine iletmiş oldum. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, Cumhurbaşkanımızın doktorları süreci takip ediyor. Elimizden gelen tüm desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa hepsi yapılıyor."
Hastaneden yapılan yeni açıklamada "Sayın Sırrı Süreyya Önder, genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşimi düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altnda ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız." denildi.
Yarın yapılması planlanan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İmralı Heyeti'nin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle ertelendi.
Saat 12.00’de hastane yönetimi Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapacak.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi öncesi görüntülerine ulaşıldı.
İstanbul’daki evinde geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonucu hastanede tedaviye alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşam mücadelesinde birçok farklı kesimden dua ve iyi niyetlerle destek alıyor. Son 10 yılda politikada kıvrak zekası ve nüktedan üslubuyla öne çıkan Önder, “yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve gazeteci” kimlikleriyle çok yönlü ve başarılı bir kariyerin sahibi. Gençlik yıllarında kamyonculuk dahil birçok zor meslekte ekmeğini kazanan Sırrı Süreyya Önder, devlet protokolüne girdiği ve ülke politikasına damga vurduğu siyasette demokrat kişiliği ve yapıcı tavrıyla muhaliflerinden bile saygı görüyor.