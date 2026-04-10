Son dakika... Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi

CHP tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun 16.02.2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun İli, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi üzerine, Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10.04.2026 tarihli toplantısında Hasbi DEDE’nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen “ partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

'ÇOCUĞA TACİZ'DEN YARGILANIYOR

"Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan yargılanan Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede 12 Şubat'ta görevinden uzaklaştırılmıştı.

Hasbi Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edildi.

Davanın mağduru 16 yaşındaki Tuana Elif Torun, 29 Mart'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.