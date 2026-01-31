Son dakika: Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

×
Güncelleme Tarihi:

Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 08:17

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı’nın Narkotik Şube Ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar gözaltına alındı.

DETAYLAR GELİYOR...

BAKMADAN GEÇME!