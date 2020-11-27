Son dakika... Hareketli anlar... Araçtan indi, kaçmaya başladı

Olay, çarşamba günü merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, başta 'adam yaralama' olmak üzere 9 ayrı suçtan emniyette kaydı bulunan M.K.'nin kullandığı 34 BR 2295 plakalı otomobili takibe aldı. M.K., polisi fark edince arıcının hızını arttırıp kaçmaya başladı. M.K., otomobiliyle yol sanarak girdiği sokağın kapalı olduğunu gördü.

Elinde silah ve bir poşetle aracından inip kaçmaya çalışan M.K., kendisini takip eden polise silah doğrulttu. Bunun üzerine polisler de uyarı amaçlı havaya ateş açtı. Önce bir fabrikaya giren ardından da ormanlık alana kaçan M.K., izini kaybettirdi. M.K.'nin kaçarken ormanlık alanda bir ağacın altına sakladığı bir kilo metemfetamin ve tabanca polis ekiplerince bulundu.

Polis, otomobilin içinde bulunan diğer 2 kişiyi ise gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, 2 paket halinde toplam 22 gram metamfetamin, 3 gram toz esrar, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 10 bin 200 lira ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis, M.K.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.