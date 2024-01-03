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Son dakika... Hamaney’den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama: Bu felaketin karşılığı çok sert olacak

Güncelleme Tarihi:

#Hamaney#Saldırı#Kasım Süleymani
Son dakika... Hamaney’den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama: Bu felaketin karşılığı çok sert olacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 22:26

İran Dini Lideri Ali Hamaney’den, Kirman kentinde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısının ardından ilk açıklama geldi. Hamaney, “Katiller, şu andan itibaren kesin hedefimizin onları ezmek ve adil bir şekilde cezalandırmak olduğunu bilsinler. Bu felaketin karşılığı çok sert olacak" dedi.

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İran Dini Lideri Ali Hamaney’den, Kirman kentinde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısının ardından ilk açıklama geldi.

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Hameney, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, “İran milletinin kötü ve cani düşmanları, bir kez daha felaket oluşturdular ve çok sayıda insanımızı öldürdüler. Taş yürekli katiller, halkın Kasım Süleymani'nin mezarını ziyaret etme sevgisine ve coşkusuna dayanamadılar. Süleymani'nin askerlerinin onların alçaklıklarına ve cinayetlerine tahammül etmeyeceklerini bilsinler. Katiller, şu andan itibaren kesin hedefimizin hem masumların kanına bulanmış elleri hem de onları bu hataya sürükleyen yozlaşmış ve fesat beyinleri ezmek ve adil bir şekilde cezalandırmak olduğunu bilsinler. Bu felaketin karşılığı çok sert olacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısında 103 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi de yaralandı.

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#Hamaney#Saldırı#Kasım Süleymani

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