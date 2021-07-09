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TUNCELİ,(DHA)-
Haber Giriş: 09.07.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Son dakika... Halk ozanı Ahmet Yurt hayatını kaybetti

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Tuncelili halk ozanlarından 'Hozatlı Ahmet Yurt Dede' olarak bilinen Ahmet Yurt (87) hayatını kaybetti.

Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde 'Eşrefoğlu' türküsünü seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ahmet Yurt'un eşi Fethiye Yurt da 2 hafta önce hayatını kaybetmişti.

ÇOK SAYIDA İSİM MESAJ YAZDI

Cenazesi yarın toprağa verilecek Ahmet Yurt'un vefatı üzerine siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

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