Son dakika... Halk otobüsünde iğrenç olay! O şüpheli adliyeye sevk edildi
İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yapan şüpheli M.R.Ö. gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan M.R.Ö. isimli kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı. Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti. İğrenç görüntüler üzerine şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan M.R.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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