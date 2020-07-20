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Murat SOLAK-Ali AKSOYER-Elif YAVUZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 09:01,Son Güncelleme:

Son dakika... Haliç'te trafik durma noktasında

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Haliç Köprüsü'nde yol çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan ve yapımı devam eden çalışmalar nedeniyle haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik durma noktasına geldi.

Son dakika... Haliçte trafik durma noktasında

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